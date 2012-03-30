〔中国基金〕去年公募基金管理费收入下降5%,多家大公司降幅逾10%

路透上海3月30日电---在中国基金全部公布2011年报后,天相统计显示,去年的熊市行情重挫基金公司管理费收入,全行业管理费收入下降约5%至288.6亿元人民币,前15大基金公司中有多家公司降幅逾10%.

上海证券报周五引述天相数据称,在管理费收入排名前20的基金公司中,除富国基金和诺安基金外,其余均有不同程度的下降,其中华夏基金、博时基金和华安基金降幅较为明显.而华夏、嘉实、易方达、南方和广发前五大基金公司的收入均超过13亿元.

去年64家基金公司旗下971只基金整体亏损5,004.26亿元,行业出现"规模越大,亏损越多"的特点.例如国内规模最大的华夏基金旗下基金去年共亏损436.84亿元,亏损最多;去年共有18家公司旗下基金亏损超百亿元.

在基金分佣方面,去年申银万国、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安分列券商佣金榜的前三名,位次和2010年排名完全相同.这意味着三家老牌券商依旧垄断着行业研究市场的主要份额,是业内卖方研究的绝对主导力量.

根据天相数据的统计,过去多年垄断行业第一的申银万国证券,去年仍保持着行业第一.2011年在申银万国证券的席位上,基金共完成了3,373亿元的股票交易,这令申银万国分得2.77亿元的佣金;中信证券以基金分仓佣金2.71亿元居第二.

国泰君安和国信证券的佣金收入分别达2.07亿元和2.05亿元,排名第三和第四位.东方证券和海通证券(600837.SS)位居第五和第六位;知名投行中金公司则排名第八.(完)