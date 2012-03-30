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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 13:12 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆受压,兑美元上涨

路透悉尼/惠灵顿3月30日电---澳元和新西兰元周五兑日圆走势挣扎,投资人在日本财年底之际对日圆空仓了结获利,另外中国周末发布关键经济数据前人气谨慎.

不过,澳新货币兑美元收复部分失地,澳元AUD=D4从纽约尾盘的1.0380美元升至1.0400.

澳元周四一度低见1.0305美元,为1月中以来最低水准,本月累计下滑超过3%,但本季度仍为上涨.

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