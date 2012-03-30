〔全球矿业〕丸红和浦项钢铁牵头收购澳洲Roy Hill铁矿石项目30%股权

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京/悉尼3月30日电---日本贸易商丸红(8002.T)周五表示,该公司同韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)和造船商STX(011810.KS)将以35亿澳元(36.1亿美元),从Hancock Prospecting购买Roy Hill铁矿石项目的30%股权.
丸红称,Roy Hill项目位于澳洲Pilbara铁矿石带,计划2014年开始出货,估计完全产能为每年5,500万吨.
这一速度将赶上目前澳洲第三大(铁矿石)生产商Fortescue Metals(FMG.AX)的生产速度.
这项投资将使该财团每年从该矿山获得1,650万吨的铁矿石.
"我们很高兴同这些企业敲定战略联盟,并且共同决心让该项目取得成功."私营企业Hancock董事长Gina Rinehart在一份声明中说.
丸红称其将以15亿澳元收购该项目12.5%股权,浦项钢铁将以17亿澳元收购15%股权,STX则将以3亿澳元收购2.5%股权.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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