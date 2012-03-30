〔全球矿业〕丸红和浦项钢铁牵头收购澳洲Roy Hill铁矿石项目30%股权

路透东京/悉尼3月30日电---日本贸易商丸红(8002.T)周五表示,该公司同韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)和造船商STX(011810.KS)将以35亿澳元(36.1亿美元),从Hancock Prospecting购买Roy Hill铁矿石项目的30%股权.

丸红称,Roy Hill项目位于澳洲Pilbara铁矿石带,计划2014年开始出货,估计完全产能为每年5,500万吨.

这一速度将赶上目前澳洲第三大(铁矿石)生产商Fortescue Metals(FMG.AX)的生产速度.

这项投资将使该财团每年从该矿山获得1,650万吨的铁矿石.

"我们很高兴同这些企业敲定战略联盟,并且共同决心让该项目取得成功."私营企业Hancock董事长Gina Rinehart在一份声明中说.

丸红称其将以15亿澳元收购该项目12.5%股权,浦项钢铁将以17亿澳元收购15%股权,STX则将以3亿澳元收购2.5%股权.(完)