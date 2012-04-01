主要国家经济指标预测--4月2日****

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透4月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月1日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正5 正4
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8
小型非制造业景气判断指数 负13 负14
4月2日(一)
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72
0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%
0130 澳洲建筑许可 2月 -- +0.9%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +1.0% +4.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.0 47.8
0748 法国Markit制造业PMI 3月 47.6 47.6
0753 德国制造业PMI 3月 48.1 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7
0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2
0900 欧元区失业率 2月 10.7% 10.7%
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.5 52.4
物价分项指数 63.0 61.5
1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1%
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷(较上月) 2月 +0.4% +0.3%
0030 澳洲房屋信贷 2月终值 +0.4% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -1.8% --
房屋开工(较上年同期) +7.5% -1.6%
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.1% +1.2%
(较上年同期) +1.7% +0.1%
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +3.0% +0.2%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +0.5%
0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.08 0.04
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.6% +2.5%
0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +3.3% +3.2%
HICP(较前月) +2.5% +2.0%
(较上年同期) +3.8% +3.2%
1000 意大利薪资(较前月) 2月 持平 --
(较上年同期) +1.4% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
1230 美国个人所得 2月 +0.2% +0.4%
个人支出 +0.8% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.3% --
(较上年同期) +2.3% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.9% --
实质个人支出 +0.5% --
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 62.2 63.0
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 76.2 74.7
现况指数 86.0 84.5
预期指数 69.8 68.0
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 125.9 --
4月1日(日)
0000 韩国出口增幅 3月 -1.4% +0.7%
进口增幅 -1.2% +2.4%
贸易收支(亿美元) 顺差23.3 --
2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 +2.6% +3.1%
(较上月) -0.1% +0.4%(完)
--整理 隋芬/许娜;审校 徐文焰
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