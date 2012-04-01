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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--4月2日****

路透4月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月1日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4

大型非制造业景气判断指数 正5 正4

日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8

小型非制造业景气判断指数 负13 负14

4月2日(一)

0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72

0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%

0130 澳洲建筑许可 2月 -- +0.9%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +1.0% +4.4%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 49.0

0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.0 47.8

0748 法国Markit制造业PMI 3月 47.6 47.6

0753 德国制造业PMI 3月 48.1 48.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7

0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2

0900 欧元区失业率 2月 10.7% 10.7%

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.5 52.4

物价分项指数 63.0 61.5

1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1%

4月2日-6日

0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月30日(五)

0030 澳洲民间部门信贷(较上月) 2月 +0.4% +0.3%

0030 澳洲房屋信贷 2月终值 +0.4% --

0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -1.8% --

房屋开工(较上年同期) +7.5% -1.6%

0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.1% +1.2%

(较上年同期) +1.7% +0.1%

0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +3.0% +0.2%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +0.5%

0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.08 0.04

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +3.1% +3.3%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.6% +2.5%

0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +3.3% +3.2%

HICP(较前月) +2.5% +2.0%

(较上年同期) +3.8% +3.2%

1000 意大利薪资(较前月) 2月 持平 --

(较上年同期) +1.4% --

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.1%

1230 美国个人所得 2月 +0.2% +0.4%

个人支出 +0.8% +0.6%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.3% --

(较上年同期) +2.3% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.9% --

实质个人支出 +0.5% --

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 62.2 63.0

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 76.2 74.7

现况指数 86.0 84.5

预期指数 69.8 68.0

1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 125.9 --

4月1日(日)

0000 韩国出口增幅 3月 -1.4% +0.7%

进口增幅 -1.2% +2.4%

贸易收支(亿美元) 顺差23.3 --

2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 +2.6% +3.1%

(较上月) -0.1% +0.4%(完)

--整理 隋芬/许娜;审校 徐文焰

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