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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 13:57 BJT

〔中国新债〕国开行下周四招标发行至多150亿元固息金融债,期限一年

路透上海3月30日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五公告称,将于下周四(4月5日)招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第16期金融债.具体条款如下:

第16期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标时间 4月5日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月10日

起息日 4月10日

分销期 4月6日-4月10日

上市日 4月12日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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