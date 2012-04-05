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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年期固息金融债中标利率3.46%--业内人士

路透上海4月5日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年期固息金融债,中标利率为3.46%.

该期债为国开行今年第16期金融债.具体条款如下:

第16期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月10日

起息日 4月10日

分销期 4月6日-4月10日

上市日 4月12日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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