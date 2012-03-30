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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 14:16 BJT

〔表格〕德国2月实质零售销售初值较前月下滑1.1%,较上年同期增长1.7%

路透3月30日电---德国联邦统计局周五公布,德国2月实质零售销售初值为较前月下滑1.1%,较上年同期增长1.7%.

以下为数据细节(%):

零售销售 12年2月 12年1月 11年2月

年变动率(实质) +1.7 +1.7 +2.4

年变动率(名义) +4.0 +3.6 +4.3

月变动率(实质) -1.1 -1.2 +0.1

月变动率(名义) -0.2 -0.6 +0.8

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国2月实质零售销售初值为较前月增长1.2%,较上年同期增长0.1%.(完)

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--编译 侯向明;审校 白云

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