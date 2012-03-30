〔表格〕德国2月实质零售销售初值较前月下滑1.1%,较上年同期增长1.7%

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透3月30日电---德国联邦统计局周五公布,德国2月实质零售销售初值为较前月下滑1.1%,较上年同期增长1.7%.
以下为数据细节(%):
零售销售 12年2月 12年1月 11年2月
年变动率(实质) +1.7 +1.7 +2.4
年变动率(名义) +4.0 +3.6 +4.3
月变动率(实质) -1.1 -1.2 +0.1
月变动率(名义) -0.2 -0.6 +0.8
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值显示,德国2月实质零售销售初值为较前月增长1.2%,较上年同期增长0.1%.(完)
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--编译 侯向明;审校 白云
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