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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 14:10 BJT

〔澳洲股市〕收盘微跌,但本季扬升6.9%创两年半来最大季度涨幅

路透悉尼3月30日电---澳洲股市周五持稳,指标股指录得两年半以来最大季度涨幅,受大宗消费品和矿业股支撑.

权重股力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)均走高,涨幅分别为1.6%和1.1%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌0.06%,至4,335.2点.本周累计升1.5%.

S&P/ASX 200指数首季大涨6.9%,为2009年第三季以来最大季度涨幅.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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