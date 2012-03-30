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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 17:16 BJT

〔欧元区数据〕3月HICP初值为较上年同期升2.6%,路透调查预估为升2.5%

路透布鲁塞尔3月30日电---欧元区3月消费者通胀率小幅下滑,但鉴于欧元区经济的回落,通胀率下滑幅度小于预期,因油价上涨令欧洲央行追求稳定通胀并同时刺激经济成长的政策目标时,面临更为复杂的局面.

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