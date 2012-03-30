《KEMP专栏》石油金融市场和实货市场的监管不能盲目同化

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 王丽鑫/丁琦

路透伦敦3月28日电---19世纪美国作家拉尔夫·瓦尔多·爱默生说过,愚蠢的大同是庸人的心魔,却尤为政客、哲人和牧师所喜爱.

商品期货交易委员会(CFTC)理事Scott O'Malia和Consilience Energy Advisory Group执行长Liz Bossley在近期的演讲和文章中陈述了石油金融和实货市场的监管问题,即便允许存在少量合理的不一致性,也难以消除这两种市场在监管模式上的差异.

O'Malia的声音很重要,因为他在石油行业反对CFTC对期货、期权和互换合约实施新的仓位限制上起到带头作用.而Bossley曾帮助国际证监会组织(IOSCO)起草实货石油市场报价系统改革的咨询报告.

**监管对立**

O'Malia上周在休斯顿的一次会议上讲话时,重申稍早对CFTC规则制定过程的批评,最突出的一点就是在执行新的监管之前,未能适当评估象仓位限制等新规的利弊.

不过随后他转入谈论IOSCO对价格报告机构(PRA)的咨询稿.虽然O'Malia并不认可PRA新规章,更不用说实货交易的新监管了,但无论从评论的语气还是内容上,都可以明显看出O'Malia至少在一定程度上是赞成进行改革的.

"虽然我并不认为是PRA导致油市近期突破100美元大关,但鉴于实货和金融油市之间的联系,没有数百也有几十种指数和指标之间价格反冲的影响,以及我们对PRA的了解,我们需要保持警惕,"O'Malia称.

Bossley在牛津能源研究所2月出版的牛津能源论坛中撰文,更清晰的阐述了对金融和实货市场管理的不同看法.

Bossley呼吁"应该由了解基层业务的国际监管机构来行使监管,让石油行业针对纯粹的机械性和实际操作问题提出自己的解决方案,而不必担心自己往后背负共谋或操纵的罪名."

她同时还呼吁,金融石油交易应被排除在多德弗兰克法案(Dodd-Frank Act)对于店头互换交易的新规,以及Volcker Rule禁止自营交易的规定之外.

根据这种在石油行业广为流传的观点,如果事关机械性和实际操作的问题,就应该设立新的监管机构,而金融互换市场必需被排除在有损于创新和流动性的新规管辖之外.

**行业自律组织**

还是有可能调和这些监管矛盾的.正如O'Malia所指出的,数以千计的店头互换合约、以洲际交易所(ICE)布兰特期货合约为标的的指数以及国际互换与衍生品协会(ISDA)主协议,都是以普氏(Platts)、Argus和其他机构发布的实货指标为参考.

"PRA指标在店头交易和ISDA主协议中被广泛使用,那么我们要如何确保PRA的价格发现和影响力不会对监管之下的市场产生不利影响?"他问到.

Bossley所推崇的那种监管者是要与行业密切配合(或甚至由行业所主导).这可能是一个行业自律组织,类似于安然(Enron)倒闭之后能源行业成立的首席风险官委员会.O'Malia在他的演讲中也提到并认可这一点.其管辖范围将限制在纯粹的技术性问题上.

主要目的是:(a)削弱PRA单方面改动指标的能力.PRA的这种做法在行业中已饱受诟病;(b)为生产者和实货石油交易商提供避风港,可以就指标变动进行讨论,不必担心因此被反垄断当局扣上串谋的罪名.

新的监管机构必须坚守一些标准底线,如善政、第三方审计、由官方监管机构监督以及对PRA的其他保护条例等.根据IOSCO的意见稿,监管机构可以有权,也可以无权强迫交易商向PRA或其他注册机构报告所有的交易.

**麻烦接踵而至**

所有这些听起来合理而有节制.但行业应该对成立一个"油市监管者"的更广泛影响保持高度警惕,这样的部门或很快担当影响更为深远的角色.

由Bossley提议并由O'Malia进行中立性评估的实货监管者方案存在很多明显的问题.

首先,这将开始混淆期货、期权和互换等(受监管的)衍生品交易,同(监管范围以外的)现货和远期交易之间的传统区别.虽然鉴于实货和金融市场的关联,也许有理由重新检视这种区别,但这是行业想要鼓励的吗?

其次,是否有必要规范石油实货市场和改革报价机构,尚未经过严格和量化的成本收益分析.根据O'Malia和ISDA等业内游说团体的建议,在从金融方面提出任何新的监管规定之前,必须进行成本收益分析.

有关监管的提议也许有根有据,但迄今为止对PRA体系的批评也只是零敲碎打.没有确凿证据表明当前的体系已经枯朽,或是对其进行改革的利大于弊.

IOSCO的咨询报告除了一些笼统的措辞外,未指出改革的理由.其所包含的有关潜在利弊的笼统论调,与ISDA此前就仓位限制抨击CFTC的措辞别无二致.

量化成本收益分析是一种钝器.但如果规范金融性商品市场需要采用这种工具作为黄金准则的话,那么在把新规定引入实货市场之前,是不是肯定也得满足同样的要求呢?

第三,市场参与者无法确定,新的"油市监管者"是限制在"机械性和实际操作层面",还是会被行业自身所主宰.

机械性事务与政策议题之间很难明确分割.近期布兰特指标原油的上扬是虽说追根到底是机械性的,但也反映出对流动性下降和逼仓风险加大的真切政策担忧.

一旦建立石油监管机构,其权力可能延伸至其他方面.例如其或要求报告、甚至对外公布全部交易(以实时或短时迟发、逐一或整体披露的方式).

若要更加统一地实施限仓规定,就可能将实货持仓与互换、期货和期权持仓归在一起.在紧急情况之下,实货监管机构可能会实行价格限制,或以特定条件引导石油流向极度短缺的地区,也许成为国际能源署(IEA)协同行动计划的一部分.

或许有很不错的理由支持增强实货市场透明度,甚至支持监管者掌握在定价和交易量方面的权力(这很象监管机构在电力和天然气市场上的权力).法国总统萨科齐肯定会同意这样做.

但是石油行业几乎不可能欢迎对实货市场的这种干预.该行业为减少对金融性石油市场的监管干预曾进行过竭力抗争.

目前推动改革的利益共同体主要是由三部分人组成,一部分是急于针对油价蹿升做些什么的政界人士;一部分是为缺少基础实货市场数据感到沮丧,对部分评估手段的交易所特征又心存忧虑的监管者;还有一部分是交易者,他们对行业巨头普氏等报价机构单方面更改指标的行径感到失望和无奈.

但石油行业必须清楚自己想要的是什么.规范报价机构只是冰山一角,或引向对石油现货市场更广泛的监管.这是实货交易商所希望看到的吗?(完)