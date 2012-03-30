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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 14:19 BJT

〔韩国股市〕收平,但本季录得两年半来最大季度涨幅

路透首尔3月30日电---周五韩国股市收平,盘中囿于区间交投.本月韩股下跌,但本季度表现为两年半来最佳.

炼油股为最大赢家,SK Innovation (096770.KS)上涨1.85%,GS Holdings(078930.KS)攀高3.34%.

综合股价指数.KS11微涨0.02%,收报2,014.04点.第一季该指数涨幅为10.3%,创2009年第三季以来最大季度涨幅.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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