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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 14:23 BJT

〔日本股市〕收盘微跌,但仍录得24年来最佳第一季表现

路透东京3月30日电---日本股市日经指数周五连续第三日收跌,因投资者针对日股录得的24年来最大第一季涨幅了结获利,市场人士等待下周的全球重要事件以探寻交易方向.

日经指数.N225收跌0.3%,报10,083.56点,但第一季涨幅仍高达19.3%.东证股价指数.TOPX下滑0.4%,收报854.35点.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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