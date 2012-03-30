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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 14:46 BJT

〔法国财政〕2011年公共赤字相当于GDP的5.2%,好于初定目标--萨科奇

路透巴黎3月30日电---法国总统萨科齐周五在电台专访中称,2011年法国公共部门赤字相当于国内生产总值(GDP)的5.2%,远低于最初目标5.7%.

稍后官方将公共赤字数据.

最初的赤字目标是相当于GDP的5.7%,但法国财政经济部长巴胡安最近几周已经表示,赤字可能相当于GDP的5.3%左右.(完)

--编译 李爽; 审校 张涛

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