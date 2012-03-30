《日本能源分析》日本今夏电力需求骤升,或推亚洲低硫原油价格创新高

* 日本买家对亚洲原油出价高于其他买家,扭曲市场

* 日本低硫燃料油升水今夏可能超过200美元--交易员

* 摩根大通:供电消耗石油可能是去年夏季的四倍

* 日本受创的核电业提早恢复的希望渺茫

* 日本电厂缺少适用的原油等级

记者 Florence Tan/Osamu Tsukimori

路透东京/新加坡3月30日电---日本今夏电力需求骤升,同时日本极力为其电厂购买石油,以填补核电受创带来的能源供应缺口,这有可能推动亚洲低硫原油和燃料油价格创下新高.

日本需求旺盛,促使中质和重质低硫原油升水在1月大涨,亚洲指标米纳斯油价较欧洲即期指标布兰特原油升水达到至少两年最高.

"冬季过后石油需求将下降,但第三季将再度上升,因为届时所有的核电厂可能都将关闭,"FACTS Global Energy顾问Alex Yap表示.

自去年3月11日日本大地震以来,日本含硫0.3%的燃料油较新加坡现货到岸价升水已经两次触及每吨约170美元的纪录高位.

"夏季时如果升水再升破每吨200美元,我也不会感到惊讶,现在距离这种情况已经不远了,"新加坡的一位亚洲燃料油交易商表示.

日本原油买方对低硫石油的报价每桶高出3美元,相当于一批标准载重低硫原油船货报价逾1亿美元,这样的报价扭曲了亚洲现货市场.

6月随着日本空调使用的上升,电力需求一般也开始增加,但一年前发生的海啸令福岛核电站爆发25年来最严重的核危机,拥有1.28亿人口的日本因此只能转向旧有的石油发电.

这场灾难发生前,核电供应占电力总供应规模的近30%,但之后由于担心公众安全,日本54所核电站目前只剩一所继续运营.

浏览日本石油和核利用图表,请点选(link.reuters.com/cev42s).

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浏览低硫燃料油进口数据,请点选(link.reuters.com/gux76s).

**核影响**

2012年日本石油需求料连续第二年增长,2月份的日消耗超过70万桶,电厂消耗的石油量为至少十年来最多.

Energy Security Analysis分析师Vivek Mathur表示,2011年日本国内石油日需求增长约4万桶,2012年应增长6.6万桶.

他补充称,电力行业可用于直接燃烧的燃料油和原油日需求在去年跳增了80%后,平均达到37-39万桶,抵销了国内其他油品消耗下降的影响.

日本最大公用事业东京电力(9501.T)表示,该公司本财年石油消耗量将增加61%至每日13万桶,石油成本因而增加7,600亿日圆(91.7亿美元)

日本没有什么其他选择,到5月底时,日本可能没有任何核反应炉运转,因日本的核反应炉过去一年中因例行检查陆续关闭,且由于福岛核灾疑虑以及新安全规范,而并未恢复运作,

摩根大通在3月26日的研究报告中说,"如果所有核能发电持续关闭,发电用油在尖峰时期不难想像可能超过每日100万桶,"这等于2010年夏天的四倍水准.

**付钱很乾脆**

业界消息人士指出,日本电厂能使用的原油品级有限,自从南苏丹因为与喀土木发生纠纷,而在1月关闭产出之后,选择更少.

一位供应原油至日本的供应商说,电力公司已采用其他新品级原油,例如加彭的Rabi Light和俄罗斯的ESPO,不过供应来源仍将有限,因为要让用户测试并批准使用新品级原油得花上18-24个月的时间.

这也就表示,帮电厂采购原油的日本贸易商将持续追价购买区域原油.卖家表示,日本贸易商和亚洲炼厂之间通常有1-3美元出价差距.

"他们付钱时眼睛连眨也不眨,所以你可以主导价格,不过日本的经济总有一天会影响行情,"一位贸易商表示,用电量及制造活动已经放缓.

交易商称,炼厂不能承担像印尼米纳斯原油等的加工费用,因成本比迪拜原油中国到岸报价每桶高出约16.50美元,比汽油利润还高,而汽油通常是一家炼厂精炼油品里利润最高的.

发电企业仅仅依靠日本贸易商来获取原油.第二位交易商称,只有吉坤日矿日石能源(5020.T)和三菱商事(8058.T)有仓库和驳船,用于日本国内的供给.

"电力企业购买量通常都不大,因为储存能力有限,"他说,并补充道石油一般存储在油罐里,通过承载力4,000-6,000吨(29,320-43,980桶)的驳船运输给电力企业.

**低硫燃料油进口飙升**

日本的低硫燃料油(LSFO)进口亦大增,官方数据显示,2011年LSFO月均进口量约为385,000吨(合每日80,375桶),至少为六年最高.

这种需求高于平均的状况一直持续到冬季,日本石油连盟(PAJ)称,月均需求量约为540,000吨,8月在约750,000吨的六年高位触顶,1月则稍降至逾620,000吨.

"日本发电行业对燃料油的需求,应支撑该地区燃料油的强势,与2011年非常明显的市场趋势形成呼应,"ESAI的Mathur说.

今年冬季比往年更寒冷,预计冬季于4月结束,而夏季需求高峰应从6月开始.

交易商预计,日本的需求料维持强劲,虽然价格飙升造成该油品的其他主要市场需求降温,比如亚洲船用燃料和中国炼油市场.

不过他们表示,若固定价格高企继续压制别处的竞争性需求,则LSFO升水可能下滑.

然而日本对石油的旺盛需求并未促使交易商在现货市场上寻求液化天然气(LNG),因有长期合约继续供货.

"我认为买进长期合约的策略不会发生任何变化,因为首先来讲,全球LNG市场上的现货就不多,只占10-15%,"Bernstein Research香港分析师Neil Beveridge说.(完)