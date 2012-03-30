〔欧元债市〕德债期货开盘持稳,投资者等待西班牙公布预算案

路透伦敦3月30日电---德国公债期货周五开盘持稳,投资者静待西班牙预算案的出炉,要看看该国政府是否有能力实施深度减支,以令财政重回稳健道路.

欧盟已经认可了西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)最新提出的预算目标,即将2012年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例降至5.3%,这比最初的目标4.4%要宽松一些,但同2011年实际的8.5%水平相比还是要做出不懈的努力.