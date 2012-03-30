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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 14:42 BJT

〔日本个股〕日立拟把在纽约证交所交易的美国存托凭证退市

路透东京3月30日电---日本日立制作所(6501.T)周五表示,由于交易低迷,故为了削减成本,公司计划把在纽约证交所交易的公司美国存托凭证(ADR)退市.

该电子集团称,将在4月中申请撤回1982年上市交易的ADR.

日立还表示,计划从福冈和札幌交易所退市.(完)

--编译 田建华;审校 侯向明

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