〔路透基点〕上海市银行同业公会发布银团贷款新规--RLPC

路透香港3月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,上海市银行同业公会昨天发布新修订的《上海银行业银团贷款合作公约》.

新公约要求,单一项目融资总额达到或超过20亿元人民币的中长期贷款业务必须组织银团贷款,且邀请组建银团的银行数不少于3家.

新公约同时规定,牵头行、参加行及代理行应"及时"将银团信息录入该公会的银团贷款信息统计与发布系统.

中国银监会上海监管局在2月发布银团贷款的指导意见,规定规模达到20亿元人民币及以上的大型融资(房地产融资除外),或规模10亿元或以上的房地产融资,必须组建贷款银团.(完)