〔路透基点〕上海市银行同业公会发布银团贷款新规--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,上海市银行同业公会昨天发布新修订的《上海银行业银团贷款合作公约》.
新公约要求,单一项目融资总额达到或超过20亿元人民币的中长期贷款业务必须组织银团贷款,且邀请组建银团的银行数不少于3家.
新公约同时规定,牵头行、参加行及代理行应"及时"将银团信息录入该公会的银团贷款信息统计与发布系统.
中国银监会上海监管局在2月发布银团贷款的指导意见,规定规模达到20亿元人民币及以上的大型融资(房地产融资除外),或规模10亿元或以上的房地产融资,必须组建贷款银团.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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