〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国人民银行副行长胡晓炼周四表示,中国利率市场化向前推进有其自身路径.[ID:nSB1460986]

一项路透调查显示,澳洲央行周二会议料连续第三次维持利率不变,但未来几个月可能再度降息.[ID:nST0447242]

南非央行维持附买回利率在5.5%不变.[ID:nSB1462886]

巴西 Selic利率9.75% 2012年3月7日降75基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)