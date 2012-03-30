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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 15:00 BJT

〔欧洲个股〕道达尔正研究扑灭北海Elgin平台火焰的选项--英国能源部

路透伦敦3月30日电---英国能源部表示,法国石油公司道达尔(TOTF.PA)正在研究扑灭北海Elgin天然气平台火焰的选项,包括用直升机洒水灭火、用消防船灭火和注入氮气使其缺氧以灭火等.该平台泄漏出大量天然气.

"道达尔今日在对政府检查机构的最新更新中证实,目前仍有火光,但最新空中监控结果显示,火苗似乎变小."英国能源与气候变化部周四晚间发布声明称.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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