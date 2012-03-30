〔基金产业〕Dalio荣登AR杂志2011年对冲基金经理收入排行榜榜首

路透纽约3月30日电---根据AR杂志的年度调查报告,有三位杰出对冲基金经理2011年收入均超20亿美元,而这一年大多数交易员却未能为客户赚钱.

但整体上,最赚钱的25个对冲基金经理去年的收入减少了35%,对冲基金该年则平均亏损了5%.

AR杂志的顶级对冲基金经理收入排行榜显示,2011年最赚钱的25个对冲基金经理收入达144亿美元,低于上年的220亿美元.

Raymond Dalio以近40亿美元收入位列榜首,因其管理的Bridgewater Associates成为表现最佳的基金之一,回报率约达20%.

管理着Icahn Capital的Carl Icahn,还有已从Renaissance Technologies退休的James Simons,也都以数十亿美元收入紧随其后.

引人注目的是,2010年的榜首John Paulson这次与榜单完全无缘,他旗下规模最大的基金价值损失过半,其招牌基金Advantage Fund也亏损36%.据报导,Paulson在2010年的收入达49亿美元.(完)