〔基金产业〕Dalio荣登AR杂志2011年对冲基金经理收入排行榜榜首

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透纽约3月30日电---根据AR杂志的年度调查报告,有三位杰出对冲基金经理2011年收入均超20亿美元,而这一年大多数交易员却未能为客户赚钱.
但整体上,最赚钱的25个对冲基金经理去年的收入减少了35%,对冲基金该年则平均亏损了5%.
AR杂志的顶级对冲基金经理收入排行榜显示,2011年最赚钱的25个对冲基金经理收入达144亿美元,低于上年的220亿美元.
Raymond Dalio以近40亿美元收入位列榜首,因其管理的Bridgewater Associates成为表现最佳的基金之一,回报率约达20%.
管理着Icahn Capital的Carl Icahn,还有已从Renaissance Technologies退休的James Simons,也都以数十亿美元收入紧随其后.
引人注目的是,2010年的榜首John Paulson这次与榜单完全无缘,他旗下规模最大的基金价值损失过半,其招牌基金Advantage Fund也亏损36%.据报导,Paulson在2010年的收入达49亿美元.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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