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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 15:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元涨至四个半月高位1.6034美元

路透伦敦3月30日电---英镑/美元周五涨至四个半月高位,因本周联储官员有关美国货币政策的温和言论令美元承压,且交易商瞄准重要技术水准上方的止损单.

英镑/美元GBP=D4涨至1.6034美元,为去年11月14日以来最高水准,日内涨幅达0.4%.

交易商称,英镑突破1.6014附近的200日移动均线切入位后,触发大量止损单.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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