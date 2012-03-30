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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 15:01 BJT

〔全球金市〕现货金盘旋于1,660美元附近,交易商关注欧元区会议

路透新加坡3月30日电---现货金周五交投于每盎司1,660美元附近的窄幅区间.稍后将召开欧元区财长会议,届时料决定提高欧元区的援助基金规模.此外实货需求疲弱打压人气.

现货金本周稍早曾上涨至1,700美元附近的两周高位,因之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克为低利率政策辩护,并警告称断言经济已成功复苏还为时尚早.

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