缅甸国有企业将获补贴,应对汇率变革冲击

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边3月29日电---缅甸央行官员周四表示，政府可能给国有企业提供补贴和贷款，以帮助企业应对该国下周开始实施新汇率体制造成的影响。
央行副行长Maung Maung Win告诉路透，预计汇率改革对经济活动的冲击有限，因国有企业规模仅占经济总量的10%左右。
“他们可能从政府方面得到一些补贴或贷款，”他在柬埔寨首都金边参加东南亚官员会议的间隙表示。
随着缅甸实施民主改革，并对外商投资开放市场，改革双重汇率制度已经成为缅甸经济改革的核心问题。Maung Maung Win称，实施统一汇率体制需要经历两三年的过程。
国有企业是现行汇率体制的主要受益者，可以利用1美元兑换6.4缅元的官方汇率开展进口贸易，其他企业和普通民众仅能在黑市以约800缅元兑换1美元。
本周三，缅甸央行才宣布将从4月1日起开始实施有管理的浮动汇率制。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)