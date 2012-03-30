〔中国票据市场〕假日倒计时转贴价格全无波澜,如无意外首季末料淡静收关

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国票据市场转贴利率周五未生波澜,随着月末和清明假期的临近,市场交投更加萎缩.交易员称,如果没有重大政策或消息出台,今年首季票据市场有望淡静收关.
上海一银行交易员称,今天转贴市场"没啥了,现在报价,对下个月也没什么意义."
因清明假期,下周一至周三(4/2-4/4)主要金融市场休市.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-----------------------------------------------------
今日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078
上日 5.9241/5.6235 6.1731/5.8810 7.2502/6.8078
-----------------------------------------------------
变动 +2.65bp/+3.00bp +1.38bp/+2.88bp -1.64bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1433%,继续与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1520/3.0910 3.2750/3.2279
上日 3.1583/3.1023 3.2820/3.2360
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)