〔中国票据市场〕假日倒计时转贴价格全无波澜,如无意外首季末料淡静收关

路透上海3月30日电---中国票据市场转贴利率周五未生波澜,随着月末和清明假期的临近,市场交投更加萎缩.交易员称,如果没有重大政策或消息出台,今年首季票据市场有望淡静收关.

上海一银行交易员称,今天转贴市场"没啥了,现在报价,对下个月也没什么意义."

因清明假期,下周一至周三(4/2-4/4)主要金融市场休市.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078

上日 5.9241/5.6235 6.1731/5.8810 7.2502/6.8078

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变动 +2.65bp/+3.00bp +1.38bp/+2.88bp -1.64bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1433%,继续与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1520/3.0910 3.2750/3.2279

上日 3.1583/3.1023 3.2820/3.2360

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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