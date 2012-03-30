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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 15:13 BJT

〔表格〕瑞士3月KOF领先指标上升至0.08,路透调查预估为0.04

路透苏黎世3月30日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士3月KOF领先指标上升至0.08,路透调查预估为0.04.

主要数据:(括号内数据为前值)

2012年3月 2012年2月 2012年1月

0.08 -0.11 (-0.12)* -0.15

* 为前值

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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