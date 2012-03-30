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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 15:43 BJT

〔泰国经济〕政府将从4月开始大幅上调最低工资,尽管央行表示担心

路透曼谷3月30日电---泰国周日将把最低工资上调40%,尽管中小型企业表示反对,而且央行担心这将加剧通胀压力.

去年八月执政的为泰党已承诺,全国最低工资为每日300泰铢(约合9.75美元).

但是,此最低工资仅适用于曼谷及其周边的六个省份.其它省份的最低工资也将上调40%,但达不到300泰铢.例如,泰国北部城市清迈的最低工资将为251泰铢.

"此次上调举措将帮助工人应对生活成本增加,不过中小型企业的运营成本将明显增加,"Kasikorn Research Center的一名分析师Pimonwan Mahujchariyawong称.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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