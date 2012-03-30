〔泰国经济〕政府将从4月开始大幅上调最低工资,尽管央行表示担心

去年八月执政的为泰党已承诺,全国最低工资为每日300泰铢(约合9.75美元).

但是,此最低工资仅适用于曼谷及其周边的六个省份.其它省份的最低工资也将上调40%,但达不到300泰铢.例如,泰国北部城市清迈的最低工资将为251泰铢.