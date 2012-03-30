〔泰国经济〕政府将从4月开始大幅上调最低工资,尽管央行表示担心

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷3月30日电---泰国周日将把最低工资上调40%,尽管中小型企业表示反对,而且央行担心这将加剧通胀压力.
去年八月执政的为泰党已承诺,全国最低工资为每日300泰铢(约合9.75美元).
但是,此最低工资仅适用于曼谷及其周边的六个省份.其它省份的最低工资也将上调40%,但达不到300泰铢.例如,泰国北部城市清迈的最低工资将为251泰铢.
"此次上调举措将帮助工人应对生活成本增加,不过中小型企业的运营成本将明显增加,"Kasikorn Research Center的一名分析师Pimonwan Mahujchariyawong称.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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