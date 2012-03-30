版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 15:37 BJT

〔欧洲金融〕周五商议的欧元区援助资金最大规模或为9,400亿欧元--官员

路透哥本哈根3月30日电---爱尔兰财长称,预计周五商议的欧元区援助资金最大总规模可能为9,400亿欧元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐