〔西班牙经济〕政府将公布深度预算撙节计划,料进一步恶化经济形势

* 西班牙计划将赤字/GDP之比降至5.3%

* 节支幅度料达到350亿欧元

* 一些人士怀疑政府能否达成预算目标

路马德里3月30日电---尽管面临民众的强烈反对,西班牙还是将公布深度的撙节计划,市场益发担心该国应欧盟要求所推行的财政紧缩措施只会将其经济推向更深的衰退.

在国内发生大罢工之后,保守党政府必需说明如何才能达到赤字目标.外界许多人士都认为,政府将难以完成上述目标.面对已然风声鹤唳的债市,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已不敢再刺激它了.

市场担心,即便是欧盟放宽了对西班牙设定的赤字目标,该国政府也无法完成.

欧盟已同意西班牙将2012年赤字/GDP之比设定在5.3%,比原先设定的4.4%有所宽松,不过这相较于去年8.5%的赤字幅度,仍是要迈出一大步才可.

摩根士丹利在一份研究报告中写道:"即便是在放宽2012年的赤字削减目标之后,我们也认为实现目标将具有挑战性,虽说并非是'不可完成的任务'.报告还提到:"我们预计,西班牙经济今年将萎缩2%..."

尽管政府消息人士曾表示,必要的节支将在350亿欧元左右,但一些经济学家认为,经济的滑坡意味着这一数字或要近乎翻一倍.

位于马德里的智库Funcas的分析师Angel Laborda说:"这么深度的调整显然将导致剧烈的衰退,从而使得调整目标将更加难以实现.看看希腊和葡萄牙的例子就知道了."(完)