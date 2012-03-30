〔外汇期权〕澳元/美元波动率小幅走软,美元/日圆波动率略走坚--IFR

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
IFR伦敦3月30日电---澳元兑美元昨日并未跌破1.0300障碍位(一度触及1.0305),今早回到1.0400.因现汇触及低点,一个月期价平期权波动率一度追平上周高位11.2%,之后仅小幅走软(11.0%).今日亚洲市场对短天期风险逆转(RR)浮现些许交投兴趣,但只是轻微偏向下档.
美元兑日圆触发周四底部81.90下方的停止单,且之后的反弹限于82日圆低档.隐含波动率今早略微走坚,一周期波动率超过12.0%.一个月与三个月期分别报10.3%与10.55%,一年期报11.85%.各期限的风险逆转(RR)均有良好买兴,偏向日圆买权--delta为0.25的三个月期RR与六个月期RR今日分别在0.1%与0.05%水准有大买家,偏向日圆买权.
日圆交叉汇率波动率亦受到支撑,一个月期欧元兑日圆波动率几近持稳在12.0%低档附近,虽然现汇较108.77的周四底部水准回升100个点子.
欧元兑美元反弹100个点子至1.3350附近,隐含波动率接近近期的数年低点--一个月期报9.0%(2008年8月以来的新低),三个月期波动率目前比9.75%的低位高出0.25个百分点,一年期波动率升高0.1个百分点,报11.5%.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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