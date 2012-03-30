〔德国数据〕2月零售销售意外较上月下滑1.1%,市场原预期增长(更新版)

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路透柏林3月30日电---德国2月零售销售意外下滑,实质零售销售较上月下滑1.1%,浇灭了民间消费将在第一季支撑德国经济的希望.

零售销售过去五个月有四次下滑.路透调查分析师原本预计零售销售较上月增长1.2%.

"趋势偏弱己有一段时间了,最主要是家庭层面仍不信任欧债危机有持久性解决方案,"Berenberg银行的Christian Schulz称.

"失业减少仍似乎未对购买行为产生持续影响,鉴于所有条件良好且利率在谷底,这个现象令人惊讶."他称.

2月零售销售较上年同期增长1.7%,超出增长0.1%的预估值,部分原因是今年2月多出闰日.

1月零售销售上修为较上月下滑1.2%,前值为下滑1.6%.较上年同期修正为增长1.7%,前值为增长1.6%.(完)