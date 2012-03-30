〔中国债市〕人民币利率互换变动甚微,因临近假期市场交投情绪不高

路透上海3月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变动甚微,因消息面清淡,且临近清明节假期,市场交投情绪不浓.

交易员表示,由于对中国经济下滑的担忧未见消除,IRS曲线中长端在4月份继续上扬的空间有限.短端情况则要视市场资金面而定,其中央行是否调降准备金率尤其关键.

"对很多机构来说,今天就是最后一天了嘛,尽管明天市场还开,但估计也十分清淡."上海一外资行交易员说.

她并指出,由于财政存款在4月份会有季节性增多,因此可能对市场资金面造成扰动.如果央行不降准备金率,那么4月份的资金面预计会比3月份紧张,这将导致IRS短端走势出现一定的修正.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线走升.季度末临近,一些银行为提升贷存比(贷款/存款)不愿出借资金,供给减弱造成回购利率上涨.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.1600/3.3000 3.0808/3.1800 3.1300/3.2267 3.2800/3.3817 3.2775/3.5275

周四 3.1700/3.2825 3.0800/3.1790 3.1220/3.2200 3.2820/3.3840 3.2400/3.5650

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变动 -0.0100/+0.0175 +0.0008/+0.0010 +0.0080/+0.0067 -0.0020/-0.0023 +0.0375/-0.0375

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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