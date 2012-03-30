〔中国债市〕人民币利率互换变动甚微,因临近假期市场交投情绪不高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变动甚微,因消息面清淡,且临近清明节假期,市场交投情绪不浓.
交易员表示,由于对中国经济下滑的担忧未见消除,IRS曲线中长端在4月份继续上扬的空间有限.短端情况则要视市场资金面而定,其中央行是否调降准备金率尤其关键.
"对很多机构来说,今天就是最后一天了嘛,尽管明天市场还开,但估计也十分清淡."上海一外资行交易员说.
她并指出,由于财政存款在4月份会有季节性增多,因此可能对市场资金面造成扰动.如果央行不降准备金率,那么4月份的资金面预计会比3月份紧张,这将导致IRS短端走势出现一定的修正.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线走升.季度末临近,一些银行为提升贷存比(贷款/存款)不愿出借资金,供给减弱造成回购利率上涨.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.1600/3.3000 3.0808/3.1800 3.1300/3.2267 3.2800/3.3817 3.2775/3.5275
周四 3.1700/3.2825 3.0800/3.1790 3.1220/3.2200 3.2820/3.3840 3.2400/3.5650
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变动 -0.0100/+0.0175 +0.0008/+0.0010 +0.0080/+0.0067 -0.0020/-0.0023 +0.0375/-0.0375
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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