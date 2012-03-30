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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 15:22 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元指数跌至一个月低位,受美元/英镑跌势拖累

0708GMT---美元指数.DXY跌至一个月低位78.727,受美元/英镑GBP=D4卖压所拖累;英镑触及四个半月高位达1.6034美元.

美元/瑞郎亦触及一个月低位0.9009瑞郎CHF=,部份市场人士指称,季末美元卖压为一大原因.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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