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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 15:32 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎和欧元双双走升,因寄望欧洲两只救助基金总规模上调

路透苏黎世3月30日电---周五瑞郎追随欧元的涨势,兑美元走升,稍后欧元区财长将在哥本哈根举行两日会议,料将扩大两只救助基金的总规模. 今日稍后的芝加哥采购经理人指数(PMI)或将是最为引人注目的数据.稍早公布的瑞士3月KOF领先指标表明该国对经济的信心改善.[ID:nSB1464730]

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