〔表格〕外资在韩国股市买超291亿韩元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔3月30日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超291亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月30日 29.1 82.4 -1.1
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
3月27日 344.6 -115.2 -211.6
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
3月22日 -49.9 -110.3 97.7
3月21日 -150.9 -218.0 341.7
3月20日 12.4 -33.5 176.4
3月19日 34.5 -63.3 83.0
3月16日 -1.7 -149.9 151.8
3月15日 169.0 -249.9 77.5
3月14日 535.9 41.3 -479.2
3月13日 120.5 82.6 -313.1
3月12日 -146.6 -115.5 286.3
3月 9日 16.6 -8.2 -102.4
3月 8日 -420.9 142.1 203.1
3月 7日 -370.8 128.6 350.5
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本月以来 514.3 -1,020.4 1,425.3
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今年以来 11,091.8 -3,403.7 -5,505.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰; 审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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