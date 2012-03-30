日本下令如有威胁将拦截朝鲜火箭

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月30日电---日本周五对军队下令，如果朝鲜计划下个月发射的火箭对日本造成直接威胁，将进行拦截，尽管日本政府认为这种情况不大可能出现。
“我们认为朝鲜的火箭不会进入日本领土。我们希望公众照常生活和工作，”日本内阁官房长官藤村修在例行记者会上说道。
“政府会采取预防措施，以防止意外情况出现。”
朝鲜称，火箭的运行轨道将向南，不会影响邻国。
日本防卫大臣田中直纪称，计划在日本海和东中国海部署装备标准-3拦截导弹的宙斯盾驱逐舰，并在日本南部部分岛屿和东京市区部署爱国者先进能力-3地基拦截导弹。
如果朝鲜发射的导弹或分离物看起来落向日本领土，对日本人民和财产构成威胁，日本才会发射拦截导弹。
2009年4月朝鲜发射远程火箭前夕，日本下达了类似的命令。火箭从日本上空飞过，日本并未发射任何拦截导弹。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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