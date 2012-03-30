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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 15:38 BJT

〔标题新闻〕丹麦2011年第四季GDP下修为按季下滑0.1%,按年增长0.4%--国家统计局

注:国内生产总值(GDP).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nC7E8D601D]

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