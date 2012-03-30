〔韩国个股〕印度法院暂时吊销浦项钢铁项目环保许可

路透新德里3月30日电---韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)在印度的120亿美元钢铁投资项目,遭一环保团体提起诉讼,该团体的律师表示,印度法院周五暂时吊销了此投资项目的环保许可.

浦项计画兴建的钢铁厂位于印度东部Orissa州,是印度最大的外商直接投资项目.去年印度环境部给予该项目有条件的环保许可.(完)