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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 16:37 BJT

〔企业并购〕日本华歌尔将斥资2.42亿美元收购英国Eveden

路透东京3月30日电---日本最大的女士内衣生产商--华歌尔(3591.T)周五表示,将斥资1.52亿英镑(约合2.42亿美元)收购英国的Eveden Group,包括其债务,以在海外进行扩张.

华歌尔称,将使用现金储备和银行贷款,来收购这家位于英国北安普敦郡的内衣和泳衣生产商.(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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