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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 15:47 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶受获利了结打压收低1%,但本季涨幅仍可观

路透曼谷3月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五收低1%,因市场人士在季末前锁定获利.不过交易员称,石油价格坚挺,加上主要产胶国供应有限,继续为胶价提供支撑.

TOCOM交投最活跃的9月期胶合约<0#JRU:>跌3.4日圆或1%,结算价报每公斤325.7日圆.

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