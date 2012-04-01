〔中国数据〕3月制造业PMI终值降至48.3,但略优于初值--汇丰

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
路透北京4月1日电---汇丰(HSBC)周日公布,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三年来第二大降幅,终止此前连续三个月升势,降至48.3,但略优于初值48.1.
3月终值仍处在荣枯分水岭下方,显示中国制造业运行连续第五个月环比放缓,上月终值为49.6;PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.
报告显示,3月制造业产出重现收缩,并创下去年11月以来最大收缩率,原因是新业务总量进一步下降.国内外市场需求普遍低迷,新出口业务量环比温和下降.
同时,积压工作在3月仍有增无减(虽然增幅轻微).鉴于需求疲弱,厂商主动压缩产能,用工相应下降,3月制造业职位数量虽然只是小幅下降,但已创下3年来最大降幅.
另外,汇丰并称,今年整个第一季度的制造业PMI指数平均值为2009年第一季以来之最低.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。