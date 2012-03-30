《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月26日-30日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周小涨.本周海外市场美元指数.DXY下跌,以欧元为代表的 非美货币有着相对不错的表现,人民币随之走强.市场人士表示,中国经济仍在寻底的过程当 中,在趋势得以明确之前,人民币兑美元或很难摆脱当前这种宽幅震荡的格局.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放190亿元人民币.当周到期量为今年以来最高,央行为此适当 增加正回购操作力度,特别是短期的28天品种.此举可提高4月公开市场到期资金规模,进而缓 和4、5月因财政存款增加可能对资金面造成的扰动,提高货币政策灵活性. 业内人士并表示,如果央行延续近期温和的公开市场操作力度,4月资金面预计仍将保持相 对宽松,进而减小存款准备金率下调的可能性,除非宏观经济或新增信贷量出现超预期下滑.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周震荡向下,但幅度有限.投资者对实体经济预期不佳,且本周 股市屡次暴跌,风险偏好情绪浓重,激励债市买盘.后续走势尚需4月初公布的宏观数据给予 更多指引,不过分析人士仍看好短期现券表现.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周走势平淡,因多数机构此前已基本完成信贷规模调整,而且资金面依 旧相对宽松.交易员预计,进入4月后,转贴利率有望下行,但初期或受假期因素影响而交投不旺. [CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC累计大跌3.7%创下三个半月最大单周跌幅,因上市公司业绩不佳;且工业 企业利润大幅下滑延缓经济见底周期,及市场预期3月CPI或将反弹,均减缓了政策放松预期.分 析人士预计短期市场仍将维持整体偏弱格局,清明节后料继续震荡探底.[.SSCN] 期市: --沪铜当周继续呈现区间震荡走势,不过在今年首季,期铜价格录得了8.4%的涨幅.展望后市, 高企的库存和对中国经济增速放缓的担忧,仍将成为阻碍铜价走升的主要因素.沪铜主要合约 SCFc3周五收报60,010元,较上周涨260元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周从两个月以来的低位回升,因周初美国楼市数据令人失望导致美元大跌,但这 种情绪并没有延续太久.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报339.20元;期金主要 合约SHAUM2收报340.20元,较前周上涨3.05元.(完) --整理 冉莹/李宏薇/曹巍浩; 审校 曾祥进