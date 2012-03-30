梅赛德斯将进一步调降S级轿车在华优惠幅度

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透法兰克福3月29日电---戴姆勒集团旗下高端汽车品牌梅赛德斯-奔驰表示，公司为提升2月份S级轿车在华销量而加大了优惠促销力度，但未来会大幅减小折扣。
梅赛德斯-奔驰营销总裁乔基姆·施密特(Joachim Schmidt)表示：“并非25%左右，平均来说，2月经销商以12%的折扣率在中国销售S级轿车，3月份该折扣率已降至8%。”
“我们会进一步降低折扣至5%左右的区间……我们不再极力打折销售了。”
施密特表示，在推出S级Grand Edition版车型前，有必要打折促销，以清理库存。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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