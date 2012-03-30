梅赛德斯将进一步调降S级轿车在华优惠幅度

路透法兰克福3月29日电---戴姆勒集团旗下高端汽车品牌梅赛德斯-奔驰表示，公司为提升2月份S级轿车在华销量而加大了优惠促销力度，但未来会大幅减小折扣。

梅赛德斯-奔驰营销总裁乔基姆·施密特(Joachim Schmidt)表示：“并非25%左右，平均来说，2月经销商以12%的折扣率在中国销售S级轿车，3月份该折扣率已降至8%。”

“我们会进一步降低折扣至5%左右的区间……我们不再极力打折销售了。”

施密特表示，在推出S级Grand Edition版车型前，有必要打折促销，以清理库存。（完）