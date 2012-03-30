《综述》大股东涉贪污被捕拖累香港新地股价暴泻,忧虑卷入更深旋涡

* 大股东卷入贪污丑闻遭廉署拘捕

* 市场忧旋涡扩大,新地股价最多暴挫逾15%

* 执行董事中三人被廉署拘捕

* 新地称公司业务及运作不受影响

* 花旗、巴克莱降新地评级

记者 梁慧仪

路透香港3月30日电---一直以企业管治优良着称的香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)突然爆出丑闻,大股东兼联席主席郭氏兄弟涉嫌贪污被捕,周五复牌股价暴泻,市值蒸发逾400亿港元,投资者更忧虑这家上市40年的大型蓝筹企未来会否卷入更深的旋涡.

新地继执行董事陈钜源上周被廉署拘捕后,集团灵魂人物--郭炳江和郭炳联周四亦遭廉署高调拘捕,事件更涉及前政府高官,令市场大为错愕.虽然新地强调,事件不会影响集团的正常业务及运作,而且多家投行亦维持对新地"买入"或"跑赢大市"评级,但仍无助挽回市场信心,

新地停牌一天后,周五复牌股价最多暴挫逾15%,最终收报96.5港元,跌13.14%.

"新地的运作会否受影响最受关注,因为一下子三名董事被捕,令人忧虑他们能否履行职责."对冲基金Neutron INV Partners Ltd创办人张一鸣称.

他并指出,虽然新地股价今天跌了逾10%,假设公司业务如常运作,现价看来并不贵,"但问题是现时的情况好像一些内地民企一样,如果有些事情是投资者不能用财务报表来证明到的话,这会是最大的风险."

新地表示,郭炳江和郭炳联的事件不会影响集团的正常业务及运作,并已重组特别委员会,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.

廉政公署周四采取行动,拘捕了"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,指被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.其后证实为郭炳江和郭炳联,以及在2005-07年间出任政务司司长前,曾担任新地顾问的许仕仁.据本地电视台所拍画面,他们三人周四深夜已离开廉署总部.

**郭氏兄弟被捕后仍续任主席**

新地原本共有七名执行董事,但其中一名近日去世,而余下执董中三名相继"出事",包括负责集团收购土地及工程策划的陈钜源.

郭炳江和郭炳联两人在公司则各有分工,郭炳江主管地产和建筑部门,周末经常到旗下楼盘的工地巡视;而酷爱阅读,并持有英国剑桥大学法律硕士和美国哈佛大学工商管理硕士学位的郭炳联则掌管法律和财务部门.

但新地表示,郭炳江和郭炳联仍继续于集团执行职责,包括联席主席和董事总经理之职务.

投行瑞信分析师梁启棠在报告中称,虽然郭氏兄弟继续履行公司的职务,但该行相信事件会严重破坏新地的企业形象.

"(高层)被拘捕会令人质疑上市公司的企业管治,及之后会否再有其他问题出现,例如会否有诉讼影响公司."新鸿基金融资料研究部分析员苏沛丰称.

新地以"以心建家"为集团的信念和使命.一名曾在新地任职且与郭氏在工作上有不少接触的人士坦言,对郭炳江和郭炳联被拘捕感到"惊讶和伤感".

"他们两人都非常好人...,特别是郭炳江,他常常将新地'以心建家'的口号宣之于口,又常常叮嘱下属要用心去对客户."她说.

据这名人士表示,郭氏对员工很慷慨,特别是对高级职员.公司曾试过一年向员工分派几次花红奖金,而大部份公司只在年终才分发花红的.

"所以我也明白为何会发生这样的事(指贿赂)的可能."这名人士说.

**恐慌抛售**

新地周五复牌即遭洗仓,股价最多暴挫15%,市值蒸发447亿港元;早盘成交额高达76.14亿港元,占主板成交额逾两成.其控股两家公司,数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)股价亦走低.

美银美林、野村、大和、瑞信等投行维持新地"买入"或"跑赢大市"评级,但花旗则将新地评级降至"中性",目标价由165.64港元大削至115.95港元.巴克莱资本则将新地评级降至"减持",目标价仍为92.16港元.

"今日的抛售有点过份,开市时有点恐慌性抛售,可能源于此前的一些沽空盘,加上有大投行发表报告建议减持,且部份基金亦不想持有涉及官司的上市公司股份."辉立资产管理基金经理李国璇表示.

"我相信(高层被捕)事件短期内不会对公司的业绩有影响,但中长线则要视乎事态发展如何,例如公司会否卷入法律诉讼."李国璇说.

据《福布斯》的最新数统计,郭氏家族以183亿美元的身家,排行香港富豪榜第二位,仅次于亚洲首富,长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚.

新地由郭氏兄弟父亲郭得胜创办,郭得胜于九十年代初身故后,交棒予三名儿子--郭炳湘、郭炳江和郭炳联.当时由长子郭炳湘担任主席和行政总裁,两名弟弟则共同出任副主席和董事总经理.

不过,2008年郭氏家族发生巨变,新地于当年2月突然宣布时任主席兼行政总裁的郭炳湘因个人理由暂停休假.其后郭炳湘向香港法院申请临时禁制令,阻止董事局就辞退其职务的议案进行投票,其后法庭判定新地董事局可议决任何董事、人事的聘用或罢免的权力并没有限制.

当时有本地媒体报导,郭炳湘自从于97年被绰号"大富贵"的悍匪张子强绑架后,性情有变,而已婚的郭炳湘的一名红颜知己,有意染指新地业务,因而遭到家族成员的强烈反弹,令郭老太逼退郭炳湘.

郭炳湘其后遭罢免,新地一度由郭氏兄弟母亲邝肖卿出任主席,直至去年9月,当时年届82岁的邝肖卿才将主席之位交予二子和三子郭炳江、郭炳联.(完)