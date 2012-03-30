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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:13 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--3月30日

路透伦敦3月30日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 256,275 +650

锡 13,080 +155

铅 376,575 -150

锌 897,375 -725

铝 5,063,350 -5,225

镍 99,882 -36

铝合金 138,520 +500

NASAAC 155,800 -20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 沈以文;审校 艾茂林

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