〔路透专访〕英央行金融政策委员会不应以刺激英国信贷增长为目标--委员

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透伦敦3月30日电---英央行金融政策委员会(FPC)委员Alastair Clark周五在接受采访时表示,该委员会不应以刺激英国信贷增长为目标.
他还称,FPC必须对稳定威胁尽早采取措施,即便行动有可能不是必要的.(完)
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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* 人民币收跌逾百点，大行出手结汇 * 特朗普国会讲话后美元保持强势 * “两会”临近汇价料以稳定为主 * 美联储3月升息几率近七成 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员 称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临 近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。 他们并表示，美指强势打压离岸人民币(CNH=D3)，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预 ，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。 “明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。 亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合 适，把话题还是会让给“改革”方面。 全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本