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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:14 BJT

〔路透专访〕英央行金融政策委员会不应以刺激英国信贷增长为目标--委员

路透伦敦3月30日电---英央行金融政策委员会(FPC)委员Alastair Clark周五在接受采访时表示,该委员会不应以刺激英国信贷增长为目标.

他还称,FPC必须对稳定威胁尽早采取措施,即便行动有可能不是必要的.(完)

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