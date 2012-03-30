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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 16:12 BJT

〔金属期市〕伦敦铜价上扬,本季度涨幅料超过10%

路透新加坡3月30日电---伦敦期铜周五上扬,追随股市涨势,本季度料录得逾10%的涨幅,尽管今年稍早的涨幅受到消费大国中国需求不振的拖累.

本周铜价开局强劲,周一追随股市上涨逾2%,受美国联邦储备理事会(Fed,美联储)或长时间维持宽松货币政策的预期提振.

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