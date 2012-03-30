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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 16:13 BJT

〔标题新闻〕意大利2月PPI较前月增长0.3%,较上年同期增长3.1%(预估分别为增长0.6%和3.3%)

* 生产者物价指数(PPI)

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