〔中港个股〕中行称截至去年末地方融资平台余额3,949亿元,占总贷款6.23%

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透北京3月30日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称,截至2011年末该行地方融资平台余额3,949亿元人民币,占总贷款6.23%.
中行发布的新闻稿显示,该行地方融资平台贷款中82.6%现金流全覆盖,12.2%现金流基本覆盖;其中省级平台占比62.8%,市级占比29.7%,县级占比7.5%.
"中行地方融资平台贷款中,2年以内到期的占比22.4%,3-4年的占比18%,5年(含)以上占比59.6%."新闻稿称.
中行并公布,截至2011年底房地产开发贷款余额2,132亿元,占总贷款3.36%;房地产开发贷不良贷款余额16.6亿元,不良率0.78%.
中行此前公布的年报显示,该行2011年全年净利为1,241.8亿元人民币,按年增长19%,与市场预期基本相符.[ID:nSB1461448](完)
--发稿 赵红梅; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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