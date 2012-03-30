〔中国债市〕交易所中低等级债收益率下跌,海龙债或能兑付消息提振信心

路透上海3月30日电---中国证券交易所债市中低评级的信用债收益率本周多延续跌势.股市低迷,令避险资金重回债市.交易员认为,受到海龙债兑付无忧消息的利好,城投类和国有产业类债券收益率或将大幅下跌,与高等级品种的利差也有望进一步缩窄.

"海龙这种非城投的债,政府都兜下来了,那么市场就更放心买城投和其他有国有背景的低评级债券了."华南一银行交易员称.

他并称,海龙债能够如期兑付的消息提振投资者信心,市场上最直接的受益者就是与海龙债相似,有国资背景的产业债,同时城投债也会受益.在近日来低评级信用债收益率下跌的背景下,上述两种债券收益率仍有再下一城的动力.

本周沪综指.SSEC本周累计下跌3.7%.

山东海龙(000677.SZ)周五公告称,与恒天集团重组未获实质进展.停牌逾七个月的股票今日复牌,但开盘后即告跌停.不过中国证券报报导称,当地潍坊市政府已为海龙下月将到期的4亿元人民币短期融资券制定了可行方案,确保到期一定还本付息.[ID:nSB1464054]

剩余期限约六年、主体评级为AA的11牡国投债CN122834=SSCN122834=SS1周五收报97.64元,较上周五累计小涨0.14元.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 150.6594 +0.2468 150.6629 150.3092

上证公司债指数.SSEEBI 133.5004 +0.2259 133.5093 133.2704

上证分离债指数.SSEDCBI 133.4853 +0.3595 133.5518 132.3561

上证国债指数.SSEBI 132.4613 +0.1274 132.4613 132.3697

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深证企债指数.SZCBI 125.3740 +0.0590 125.3810 125.0820

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