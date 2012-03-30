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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:41 BJT

〔中国贸易〕适当扩大进口规模,包括消费品和能源原材料--国务院

路透北京3月30日电---中国国务院常务会议日前表示,中国对外贸易需要在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模.

中国政府网周五援引总理温家宝在会议上并称,要稳定和引导大宗商品进口,积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口,适度扩大消费品进口.

同时,会议确定,将调整部分商品进口关税.以暂定税率的方式,降低部分能源原材料进口关税,降低部分与人民群众生活密切相关生活用品的进口关税等.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国政府网网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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